Кейт Миддлтон раскритиковали за яркий наряд во время официального выхода

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/princeandprincessofwales

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон подверглась критике в Сети из-за нового образа, выбранного для официального выхода. Комментарии пользователей опубликованы на сайте издания Daily Mail.

Миддлтон 3 февраля посетила фабрику Melin Tregwynt, специализирующуюся на производстве шерстяных изделий с традиционными валлийскими узорами.

Для визита она выбрала оранжевое шерстяное пальто с геометрическим орнаментом, темно-зеленую водолазку и брюки с высокой талией того же оттенка от бренда Виктории Бекхэм. Образ дополнили золотые серьги-кольца, ремень и туфли на каблуках.

Однако часть пользователей сочла наряд неудачным. В комментариях они сравнивали пальто с "ковром из 1970-х", критиковали фасон брюк и их длину, а также выражали недоумение по поводу выбора одежды. Некоторые отметили, что брюки "волочатся по полу", а другие заявили, что принцессе "не помешал бы совет по стилю".

Ранее британский журнал Vogue признал Миддлтон самой модной знаменитостью 2025 года. Она оказалась в топе влиятельных людей в модной индустрии наряду с писательницей Алексой Чанг, манекенщицей Сиенной Миллер, супермоделями Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, а также дизайнером Викторией Бекхэм.