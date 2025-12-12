Британский Vogue признал Кейт Миддлтон самой модной знаменитостью 2025 года

Фото: AP/Pool/Джефф Пью

Британский журнал Vogue признал принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон самой модной знаменитостью 2025 года. Рейтинг размещен на сайте издания.

Миддлтон оказалась в топе влиятельных людей в модной индустрии наряду с писательницей Алексой Чанг, манекенщицей Сиенной Миллер, супермоделями Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, а также дизайнером Викторией Бекхэм.

По словам экспертов, они отдали первое место принцессе, потому что каждый ее выход на публику может изменить развитие любого бренда и вдохновить дизайнеров.

Ранее появление Миддлтон на официальном приеме с прямыми распущенными волосами вызвало обсуждение в Сети. Некоторые пользователи обвинили ее к копировании образа Меган Маркл, супруги принца Гарри. При этом другие заявили, что ей нужно отказаться от наращивания и вернуться к естественной длине.