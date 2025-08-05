Radar Online: Кейт Миддлтон начала резко терять вес после ремиссии

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон начала резко терять вес после ремиссии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Radar Online.

После пережитой онкологии принцесса хочет быть рядом с королевской семьей и вносить свой вклад, однако сейчас у нее тяжелый период. По слухам, у нее нет аппетита и она истощена, а ее мышцы исчезают.

Доктор Гейб Миркин, который не занимался лечением Миддлтон, заявил, что при росте 175 сантиметров принцесса весит около 40 килограммов. Это может быть вызвано самой химиотерапией, недоеданием из-за плохого самочувствия или неудачным лечением онкологии.

Журналисты также отметили, что многие обеспокоены тем, что состояние Миддлтон может указывать либо на то, что она с трудом восстанавливается после лечения, либо на рецидив.

Принцесса перестала появляться на публике после того, как сделала операцию в начале 2024 года. В марте того же года Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили онкологию. В сентябре 2024 года она говорила, что завершила курс химиотерапии и снова стала принимать участие в официальных мероприятиях.

Однако, по некоторым данным, заболевание протекало тяжелее, чем освещалось публично. По информации СМИ, Миддлтон имплантировали порт-систему в грудь, чтобы процесс химиотерапии был не таким сложным.

