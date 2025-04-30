Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали совместное фото в честь годовщины свадьбы

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/The Prince and Princess of Wales

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали в Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) совместную фотографию в честь годовщины свадьбы, передает "Газета.ру".

Супругов сфотографировали в объятиях у водоема на острове Малл в Шотландии. Старший сын короля Великобритании Карла III стоял в рубашке, пиджаке, синих брюках и туфлях, а его супруга была одета в жакет, джинсы и ботинки.

Пара в посте к фото написала, что "чудесно вернуться на остров Малл". Они также поблагодарили за теплый прием.

Как сообщается, принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют посетить Тобермори, где снимался детский телесериал "Баламори". Они также хотят посмотреть местную ратушу и рынок ремесленников. Супруги встретятся с сотрудниками службы охраны природы островов Малла и Айона, а после присоединятся к группе детей из местных школ для обучения на открытом воздухе.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. В начале нулевых между ними завязались романтические отношения, а в апреле 2011 года пара поженилась. У супругов есть трое детей: 11-летний Джордж, 9-летняя Шарлотта и 6-летний Луи.

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