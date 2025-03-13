Hello: принц Уильям высмеял свое облысение

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Принц Уильям публично высмеял свое облысение, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Hello!.

По данным СМИ, 11 марта старший сын британского короля Карла III появился на стадионе футбольного клуба Sporting Khalsa F.C. в Уэст-Мидлендсе. В ходе визита принц Уильям заметил женщину Пэм Доу с ярко-красными волосами и подошел к ней. Он положительно оценил прическу незнакомки, похлопал по плечу и сфотографировался с ней.

"Хотел бы я иметь такие волосы. Я знаю, у меня нет шансов", – пошутил принц.

Ранее старший сын Карла III признался, что прошлый год выдался для него тяжелым. По его словам, на жизнь повлияли онкологические диагнозы отца и жены Кейт Миддлтон. Он уточнил, что ему было сложно держать себя в руках и продолжать контролировать все остальное, однако принц выразил гордость за Карла III и Миддлтон, так как "они со всем справились".