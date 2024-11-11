Принц Уильям признался, что 2024 год стал для него тяжелым

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Принц Уильям признался, что 2024 год стал для него самым тяжелым. Об этом сообщает The Guardian.

Сын британского короля Карла III в начале ноября прибыл в столицу ЮАР Кейптаун, где поучаствовал в церемонии награждения учрежденной им премии Earthshot Prize. После мероприятия он дал интервью, в котором признался, как в 2024 году на его жизнь повлияли онкологические диагнозы отца и жены Кейт Миддлтон.

По словам принца, ему было сложно держать себя в руках и продолжать контролировать все остальное. Однако он выразил гордость за жену и отца, потому что "они со всем справились". Но с личной и семейной точки зрения "это был жесткий опыт", поделился Уильям.

В конце марта этого года Миддлтон заявила, что врачи нашли у нее рак. Во время лечения ее обязанности временно исполняла Беатриса Йоркская.

В июне принцесса впервые появилась на публике после объявления о борьбе с онкологией. Вместе с мужем она посетила ежегодное военное шоу Trooping the Colour.

Позже Миддлтон сообщила о завершении курса лечения от онкологии. С ее слов, процесс выздоровления и полного восстановления еще не закончился.

В ноябре Миддлтон впервые побывала на крупном мероприятии после прохождения курса химиотерапии – фестивале, посвященном британским жертвам среди военных в Афганистане. Также его посетили Карл III, принцесса Анна, герцог и герцогиня Эдинбургские.

