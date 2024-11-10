Кейт Миддлтон впервые побывала на крупном мероприятии после химиотерапии

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после прохождения курса химиотерапии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Миддлтон заметили в Королевском Альберт-холле на фестивале, посвященном британским жертвам среди военнослужащих в Афганистане.

Кроме того, мероприятие посетили действующий король Великобритании Карл III, принцесса Анна, а также герцог и герцогиня Эдинбургские.

В конце марта 2024 года Миддлтон сообщила, что медики обнаружили у нее рак. Во время лечения ее обязанности временно исполняла Беатриса Йоркская.

В июне принцесса впервые появилась на публике после объявления о борьбе с онкологией. Вместе с мужем – принцем Уильямом – она посетила ежегодное военное шоу Trooping the Colour.

Позже Миддлтон рассказала о завершении курса лечения от рака. По ее словам, процесс выздоровления и полного восстановления еще не завершен.