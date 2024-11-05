Супруга Карла III королева Камилла отменила участие в ряде мероприятий из-за инфекции

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Супруга короля Великобритании Карла III королева Камилла отменила свое участие в ряде мероприятий из-за инфекции дыхательных путей. Об этом сообщается в заявлении Букингемского дворца.

Врачи рекомендовали королеве соблюдать период покоя.

"С большим сожалением Ее Величество была вынуждена отказаться от мероприятий на этой неделе, однако она очень надеется скоро восстановиться, чтобы как обычно принять участие в мероприятиях по случаю Дня поминовения в ближайшие выходные дни", – говорится в сообщении.

По данным телеканала Sky News, королева Камилла 7 ноября не сможет присутствовать на церемонии открытия засеянного маками "поля поминовения" рядом с Вестминстерским аббатством в Лондоне в память о павших военных. Вместо нее там будет герцогиня Глостерская Биргитта.

Также королева не посетит прием в Букингемском дворце в честь олимпийцев и паралимпийцев.

Ранее СМИ сообщали, что Карл III провел три дня в оздоровительном центре нетрадиционной медицины в рамках частного визита в индийский Бангалор. Он вместе с супругой остановился в центре холистического здоровья. Как отметил источник, там они проходили "различные оздоровительные процедуры, включая практики аюрведы и натуропатии".

Об онкологии у короля Британии стало известно в феврале этого года. Монарх сразу приступил к лечению, в рамках которого врачи рекомендовали ему отложить публичные мероприятия.

Спустя время Карл III признался, что во время лечения он перестал ощущать вкус. В начале сентября журналисты писали, что в состоянии здоровья короля наблюдается положительная динамика.

