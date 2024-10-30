PTI: Карл III провел три дня в оздоровительном центре в Индии

Фото: ТАСС/AP/Manaui Faulalo

Король Великобритании Карл III провел три дня в оздоровительном центре нетрадиционной медицины в рамках частного визита в индийский Бангалор, передает агентство PTI со ссылкой на источники.

По данным агентства, Карл III и королева Камилла остановились в центре холистического здоровья. Как отметил источник, там они проходили "различные оздоровительные процедуры, включая практики аюрведы и натуропатии".

"Их утренняя рутина включала занятия йогой. Они соблюдали особую диету в рамках различных оздоровительных процедур, которые они здесь проходили, прошли омолаживающее лечение, которое также включало медитацию и терапию", – сказал собеседник агентства.

Также в программу визита вошли прогулки и посещение органической фермы.

Об онкологии у короля Британии стало известно в феврале этого года. Монарх сразу приступил к лечению, в рамках которого врачи рекомендовали ему отложить публичные мероприятия.

Спустя время Карл III признался, что во время лечения он перестал ощущать вкус. В начале сентября журналисты писали, что в состоянии здоровья короля наблюдается положительная динамика.