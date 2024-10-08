Daily Beast: при дворе Карла III стали готовиться к его смерти и смене власти

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При дворе короля Великобритании Карла III задумались о необходимости своевременной подготовки к его смерти и смене власти в связи с онкологией монарха. Об этом сообщает RT co ссылкой на Daily Beast.

"Есть веские аргументы в пользу того, что обсуждение смерти короля является законным и практическим вопросом, представляющим общественный интерес", – сказано в материале.

Также авторы публикации считают, что публичное заявление короля о заболевании говорит о том, что он находится у "финишной прямой", поэтому члены королевской семьи готовятся к его кончине. При этом издание предполагает, что после смерти Карла III престол займет его старший сын – принц Уильям. В этом случае, как заявляют журналисты, принц Гарри уже не сможет рассчитывать на примирение.

Об онкологии у короля стало известно в феврале. Монарх сразу приступил к лечению, в рамках которого врачи рекомендовали ему отложить публичные мероприятия.

Спустя время король признался, что во время лечения он перестал ощущать вкус. В начале сентября СМИ писали, что в состоянии здоровья Карла III наблюдается положительная динамика.

