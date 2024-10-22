Альпака чихнула на короля Британии Карла III во время его визита в Австралию

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Альпака чихнула на британского короля Карла III во время его визита в столицу Австралии Канберра, куда он прилетел накануне вместе со своей супругой Камиллой. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, монарх побеседовал с местными жителями, среди которых был мужчина Роберт Флетчер. Он пришел на встречу вместе с альпакой по кличке Хефнер. Когда Карл III попытался погладить животное, то она фыркнула и покачала головой, что напугало британского короля. Однако он продолжил общаться с другими гражданами после этого инцидента.

Ранее австралийский сенатор и представитель коренных народов штата Виктория Лидия Торп сразу после выступления Карла III в австралийском парламенте вышла на сцену, прокричав: "Это не ваша страна, вы не наш король, вы разрушили нашу землю!" После этого охрана вывела сенатора из зала, не позволив ей подойти к Карлу III.

