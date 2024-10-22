Памятник королеве Виктории в Сиднее облили краской во время визита короля Карла III

Фото: thetimes.com

Антимонархисты облили красной краской памятник королеве Виктории, расположенный в Сиднее, во время визита в Австралию короля Великобритании Карла III, передает газета The Times.

По данным СМИ, полицейские задержали активиста из Брисбена Уэйна Уортона, который выкрикивал антимонархические лозунги в толпе, ожидавшей короля и королеву Камиллу у Сиднейского оперного театра. Уортон с флагом аборигенов прокричал: "Он не мой король!"

За день до этого похожие слова прокричала сенатор от штата Виктория Лидия Троп сразу после выступления Карла III в австралийском парламенте. Политик вышла на сцену, прокричав: "Это не ваша страна, вы не наш король, вы разрушили нашу землю!" После этого охрана вывела сенатора из зала, не позволив ей подойти к Карлу III.

