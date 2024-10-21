Король Карл III оказался в центре скандала во время визита в Австралию

Фото: ТАСС/EPA/LUKAS COCH

Британский монарх Карл III оказался в центре скандала в ходе своего пятидневного визита в Австралию, сообщает издание New York Post.

21 октября после выступления Карла III перед австралийским парламентом Лидия Троп, сенатор от штата Виктория, вышла на сцену, закричав "это не ваша страна".

"Верните нам нашу землю. Верните нам то, что вы у нас украли – наши кости, наших детей, наших людей. Вы не наш король. Вы разрушили нашу землю", – заявила Троп.

После чего охрана вывела сенатора из зала, не позволив ей подойти к Карлу III.

Ранее сообщалось, что король совершит поездку в Австралию и Самоа в сопровождении двух врачей. По данным СМИ, ради визита в страны – члены Содружества монарх временно отказался от лечения от рака. С собой в поездку доктора взяли контейнеры с компонентами крови на случай необходимости переливания. Кроме того, поездка Карла III была составлена таким образом, чтобы он не испытывал сильной усталости.