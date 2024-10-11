The Times: врачи будут сопровождать короля Карла III во время поездки в Австралию и Самоа

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Король Великобритании Карл III совершит поездку в Австралию и Самоа в сопровождении двух врачей, пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Как говорится в материале издания, ради визита в страны – члены Содружества монарх временно откажется от лечения от рака. При этом турне начнется 18 октября и продлится 11 дней.

С собой в поездку доктора возьмут контейнеры с компонентами крови на случай необходимости переливания. Кроме того, поездка Карла III была составлена таким образом, чтобы он и королева Камилла не испытывали сильной усталости, уточнили журналисты.

Аналогичные меры предосторожности применялись в ходе зарубежных поездок королевы Елизаветы II.

Ранее СМИ сообщили, что при дворе короля Великобритании задумались о необходимости своевременной подготовки к его смерти и смене власти в связи с онкологией монарха. Предполагается, что после смерти Карла III престол займет его старший сын – принц Уильям.

Об онкологии у короля стало известно в феврале этого года. Монарх сразу приступил к лечению, в рамках которого врачи рекомендовали ему отложить публичные мероприятия.

Спустя время Карл III признался, что во время лечения он перестал ощущать вкус. В начале сентября журналисты писали, что в состоянии здоровья Карла III наблюдается положительная динамика.