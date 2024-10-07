Daily Mail: король Британии Карл III впервые стал обедать на фоне лечения онкологии

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Король Великобритании Карл III впервые в жизни перестал пропускать обеды на фоне прохождения лечения от онкологии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

"Хотя и с некоторым сопротивлением он (король. – Прим. ред.) теперь должен что-то съедать в обеденное время – хотя бы в качестве закуски. Теперь он съедает половинку авокадо, чтобы день проходил легче. Это важно, в особенности если человек болен", – передает издание слова неназванного источника.

По данным СМИ, король всегда считал возможность отвлечься на трапезу в обеденное время роскошью из-за плотного графика, однако по настоянию врачей и супруги согласился начать обедать. Карл III ответственно относится к своему рациону питания, стараясь поддерживать строгий баланс из здоровой еды, уточнило издание.

Об онкологии у монарха стало известно в феврале. Король приступил к лечению, врачи рекомендовали ему отложить публичные мероприятия.

Через некоторое время король признался, что во время курса лечения, направленного на борьбу с раком, он перестал ощущать вкус. В начале сентября СМИ писали, что в состоянии здоровья Карла III наблюдается положительная динамика.