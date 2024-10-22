Австралийский сенатор заявила, что не публиковала изображения отрубленной головы Карла III

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Австралийский сенатор, представитель коренных народов штата Виктория, Лидия Торп заявила о своей непричастности к публикации изображения с отрубленной головой британского короля Карла III. Об этом сообщает газета Australian.

До этого в аккаунте Торп в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) появилась иллюстрация с отрубленной головой монарха и упавшей с нее короны. Публикация сопровождалась подписью: "Вы не наш король".

Торп заявила, что изображением поделился один из ее сотрудников без ее ведома. По ее словам, она не стала бы распространять публикации, которые способны побудить к насилию против кого-либо.

Ранее Торп сразу после выступления Карла III в австралийском парламенте вышла на сцену, прокричав: "Это не ваша страна, вы не наш король, вы разрушили нашу землю!" После этого охрана вывела сенатора из зала, не позволив ей подойти к Карлу III.