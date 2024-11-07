Daily Mail: принц Уильям сообщил, что у Кейт Миддлтон все хорошо

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Принц Уэльский Уильям прибыл в Африку без своей супруги Кейт Миддлтон. Он провел церемонию вручения экологической премии Earthshot Prize в Кейптауне, пишет Daily Mail.

В настоящее время принцесса Уэльская продолжает восстанавливаться после того, как вылечилась от онкологии.

"У нее все хорошо, спасибо. И, надеюсь, она смотрит церемонию сегодня вечером. И подбадривает меня. Она была потрясающей весь этот год. Я знаю, что она будет очень рада, если сегодняшний вечер пройдет успешно", – сказал Уильям.

Инициатива принца призвана привлечь внимание к лучшим решениям, которые могут помочь справиться с экологическим кризисом. По словам Уильяма, они с женой сами стараются вносить вклад и регулярно обсуждают это с детьми.

"Каждая семья старается делать все возможное, чтобы помочь окружающей среде. Мы изучаем основы переработки отходов, стараемся минимизировать использование воды, выключаем свет, когда выходим из дома, и тому подобное. Я думаю, что в каждой семье бывают такие разговоры", – добавил он.

В конце марта 2024 года Миддлтон сообщила, что медики обнаружили у нее рак. Во время лечения ее обязанности временно исполняла Беатриса Йоркская.

В июне принцесса впервые появилась на публике после объявления о борьбе с онкологией. Вместе с мужем – принцем Уильямом – она посетила ежегодное военное шоу Trooping the Colour.

Позже Миддлтон рассказала о завершении курса лечения от рака. По ее словам, процесс выздоровления и полного восстановления еще не завершен.