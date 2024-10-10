10 октября, 20:16В мире
Кейт Миддлтон впервые приняла участие в мероприятии после лечения от рака
Фото: ТАСС/AP Photo/Peter Nicholls
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые после завершения курса лечения от рака приняла участие в официальном мероприятии. Она встретилась с родственниками детей, которые погибли в результате нападения в городе Саутпорт, сообщает телеканал Sky News.
Вместе с Миддлтон на мероприятии присутствовал и ее супруг принц Уэльский Уильям. Представители королевской семьи пообщались с родственниками жертв трагедии и сотрудниками служб экстренной помощи.
По данным газеты The Daily Telegraph, принцесса в последний момент решила принять участие в поездке.
В конце марта этого года Миддлтон сообщила, что медики обнаружили у нее рак. Пока она занималась лечением заболевания, ее обязанности временно исполняла Беатриса Йоркская.
Помимо этого, во время лечения принцесса Уэльская сталкивалась с осложнениями после начального этапа курса химиотерапии.
В июне принцесса впервые появилась на публике после объявления о борьбе с онкологией. Вместе с мужем – принцем Уильямом – она посетила ежегодное военное шоу Trooping the Colour.
В начале сентября Кейт Миддлтон рассказала о завершении курса лечения от рака. По ее словам, процесс выздоровления и полного восстановления еще не завершен.
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