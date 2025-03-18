Кейт Миддлтон впервые вышла в свет в чужой броши с изумрудами

Фото: legion-media.com/PA Images

Принцесса Уэльская, супруга наследника британского престола Кейт Миддлтон появилась на параде в честь Дня святого Патрика. Об этом пишет издание New York Post.

Представительница британской монархии пропустила парад в прошлый раз, поскольку проходила курс лечения из-за своей болезни. В этот раз Кейт впервые надела брошь, которую носила принцесса Анна. Выяснилось, что украшенная изумрудами драгоценность принадлежит полку и была куплена в 1965 году в поместье покойной принцессы Марии.

"Украшение выдают королевским гостям только во время празднования Дня святого Патрика. Ранее эту брошь носили королева-мать и принцесса Анна", – отмечается в публикации.

Миддлтон впервые надела брошь в качестве члена королевской семьи. Ее она дополнила серьгами-каплями с зелеными аметистами. Это украшение также не из королевской коллекции – модель Kiki McDonough доступна всем желающим за 695 фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон запретила своим детям участвовать в одной из королевских традиций. В семье британского монарха существует ритуал, который подразумевает, что юные члены семьи должны обмазать свое лицо кровью после первой охоты на лису или оленя.