Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 14:29

В мире

Кейт Миддлтон впервые вышла в свет в чужой броши с изумрудами

Фото: legion-media.com/PA Images

Принцесса Уэльская, супруга наследника британского престола Кейт Миддлтон появилась на параде в честь Дня святого Патрика. Об этом пишет издание New York Post.

Представительница британской монархии пропустила парад в прошлый раз, поскольку проходила курс лечения из-за своей болезни. В этот раз Кейт впервые надела брошь, которую носила принцесса Анна. Выяснилось, что украшенная изумрудами драгоценность принадлежит полку и была куплена в 1965 году в поместье покойной принцессы Марии.

"Украшение выдают королевским гостям только во время празднования Дня святого Патрика. Ранее эту брошь носили королева-мать и принцесса Анна", – отмечается в публикации.

Миддлтон впервые надела брошь в качестве члена королевской семьи. Ее она дополнила серьгами-каплями с зелеными аметистами. Это украшение также не из королевской коллекции – модель Kiki McDonough доступна всем желающим за 695 фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон запретила своим детям участвовать в одной из королевских традиций. В семье британского монарха существует ритуал, который подразумевает, что юные члены семьи должны обмазать свое лицо кровью после первой охоты на лису или оленя.

Читайте также


за рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика