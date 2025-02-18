NYP: Кейт Миддлтон запретила своим детям мазать лицо кровью животных

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон запретила своим детям принимать участие в одной из королевских традиций, которая требует мазать лицо кровью животных. Об этом пишет издание New York Post, ссылаясь на книгу Тома Куинна "Да, мэм. Тайная жизнь королевских слуг".

В королевской семье Великобритании существует ритуал, который подразумевает, что юные члены семьи должны обмазать свое лицо кровью после первой охоты на лису или оленя.

Однако, по данным Куинна, Миддлтон настояла на том, чтобы ее 11-летний сын Джордж, 9-летняя дочь Шарлотта и 6-летний сын Луи не принимали участие в этом обряде. При этом нынешний британский король Карл III и его дети делали это.

Ранее Миддлтон посетила женскую тюрьму в британском графстве Чешир. Она приезжала туда, чтобы посмотреть на организацию отделения матери и ребенка. Во время своего визита принцесса Уэльская также поговорила с персоналом и бывшими заключенными. Они рассказали Миддлтон, как в тюрьме поддерживают и помогают женщинам с детьми.

