Кейт Миддлтон посетила женскую тюрьму после объявления о ремиссии

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила женскую тюрьму в британском графстве Чешир после объявления о ремиссии, передает издание People.

Миддлтон посетила тюрьму, в которой сейчас отбывают наказание примерно 400 женщин-заключенных, чтобы посмотреть на организацию отделения матери и ребенка. В ходе своего визита принцесса Уэльская также поговорила с персоналом и бывшими заключенными. Они рассказали Миддлтон, как в тюрьме поддерживают и помогают женщинам с детьми.

В конце марта 2024 года стало известно об обнаружении у принцессы рака. Как рассказывала Миддлтон, она лечилась с помощью химиотерапии. В этот момент ее обязанности временно исполняла Беатриса Йоркская.

Впервые Миддлтон появилась на публике после объявления о борьбе с онкологией в июне, позже она рассказала о завершении курса лечения от рака. Однако процесс выздоровления и полного восстановления еще не завершен. По словам самой Миддлтон, у нее началась ремиссия рака.