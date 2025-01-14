Кейт Миддлтон заявила о ремиссии рака

Фото: ТАСС/АР/Jon Super

Кейт Миддлтон заявила, что у нее началась ремиссия рака. Это следует из сообщения, размещенного на странице принцессы Уэльской в соцсети X.

По словам Миддлтон, сейчас она испытывает облегчение, однако для полного восстановления ей нужно время.

"Все, кто сталкивался с диагнозом "рак", знают, что требуется время, чтобы привыкнуть к новой нормальной жизни", – отметила принцесса.

Она также поблагодарила медперсонал больницы Royal Marsden за заботу в течение всего года. Миддлтон надеется, что сможет помочь медучреждению спасти еще больше людей, страдающих от рака.

В конце марта 2024 года стало известно об обнаружении у принцессы рака. Как рассказывала Миддлтон, она лечилась с помощью химиотерапии. В этот момент ее обязанности временно исполняла Беатриса Йоркская.

В июне принцесса впервые появилась на публике после объявления о борьбе с онкологией. Вместе с мужем – принцем Уильямом – она посетила ежегодное военное шоу Trooping the Colour.

Позже Миддлтон рассказала о завершении курса лечения от рака. Однако процесс выздоровления и полного восстановления еще не завершен.

Между тем неназванная британская журналистка обвинила принцессу Уэльскую в том, что она вовсе не была больна раком. По ее словам, в феврале текущего года у Миддлтон обнаружили не онкологию, а якобы предраковые клетки. Однако на фоне испорченной репутации королевской семьи принцесса Уэльская решила заявить, что страдает от рака.

В свою очередь, коллеги журналистки предположили, что репортер всего лишь неверно передала информацию, которой обладала на тот момент. Однако ее доводов было достаточно, чтобы вызвать сомнения у британского народа в том, была ли Миддлтон вообще больна.

