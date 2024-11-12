Page Six: британская журналистка поставила под сомнение онкологию Кейт Миддлтон

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Неназванная британская журналистка обвинила принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон в том, что она вовсе не была больна раком, передает Page Six.

По ее словам, в феврале текущего года у Миддлтон обнаружили не онкологию, а якобы предраковые клетки. Однако на фоне испорченной репутации королевской семьи принцесса Уэльская решила заявить, что страдает от рака.

В свою очередь, коллеги журналистки предположили, что репортер всего лишь неверно передала информацию, которой обладала на тот момент. Однако ее доводов было достаточно, чтобы вызвать сомнения у британского народа в том, была ли Миддлтон вообще больна.

Между тем часть пользователей скептически отнеслась к тому, что представительница королевской семьи способна притворяться больной раком. По их мнению, болезнь заметно отразилась на внешнем виде принцессы Уэльской.

Об обнаружении рака у принцессы стало известно в конце марта этого года. Она рассказывала, что лечится методом химиотерапии. Во время лечения ее обязанности временно исполняла Беатриса Йоркская.

В июне принцесса впервые появилась на публике после объявления о борьбе с онкологией. Вместе с мужем – принцем Уильямом – она посетила ежегодное военное шоу Trooping the Colour. Позже Миддлтон рассказала о завершении курса лечения от рака. По ее словам, процесс выздоровления и полного восстановления еще не завершен.