People: Кейт Миддлтон пропустила дипломатический прием в Букингемском дворце

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон пропустила ежегодный прием дипломатического корпуса, состоявшийся накануне в Букингемском дворце, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание People.

Гала-вечер возглавили король Великобритании Карл III и его супруга Камилла. На мероприятии также присутствовал старший сын монарха, принц Уильям.

СМИ утверждают, что принцесса решила пропустить прием, поскольку готовится к рождественскому концерту в Вестминстерском аббатстве, запланированному на 6 декабря.

В конце марта этого года стало известно об обнаружении у принцессы рака. Как рассказывала Миддлтон, она лечится методом химиотерапии. Во время лечения ее обязанности временно исполняла Беатриса Йоркская.

В июне принцесса впервые появилась на публике после объявления о борьбе с онкологией. Вместе с мужем – принцем Уильямом – она посетила ежегодное военное шоу Trooping the Colour. Позже Миддлтон рассказала о завершении курса лечения от рака. По ее словам, процесс выздоровления и полного восстановления еще не завершен.

Между тем неназванная британская журналистка обвинила принцессу Уэльскую в том, что она вовсе не была больна раком. По ее словам, в феврале текущего года у Миддлтон обнаружили не онкологию, а якобы предраковые клетки. Однако на фоне испорченной репутации королевской семьи принцесса Уэльская решила заявить, что страдает от рака.

В свою очередь, коллеги журналистки предположили, что репортер всего лишь неверно передала информацию, которой обладала на тот момент. Однако ее доводов было достаточно, чтобы вызвать сомнения у британского народа в том, была ли Миддлтон вообще больна.