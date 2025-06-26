Daily Mail: рак Кейт Миддлтон протекал тяжелее, чем публично освещалось

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Онкологическое заболевание принцессы Уэльской Кейт Миддлтон протекало тяжелее, чем публично освещалось. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Миддлтон перестала появляться на публике после того, как сделала операцию в начале 2024 года. Затем принцесса рассказала о диагностированной онкологии, а в сентябре того же года она сообщила о завершении курса лечения. После этого представительница королевской семьи вновь начала принимать участие в официальных мероприятиях.

По данным издания, Миддлтон чувствовала себя плохо еще до хирургического вмешательства. Она также проходила химиотерапию на протяжении нескольких месяцев, а чтобы процесс лечения не был таким сложным, ей в грудь имплантировали порт-систему.

При этом здоровье принцессы снова привлекло внимание общественности, когда она не смогла посетить скачки в Аскоте. Визит Миддлтон на мероприятие отменился за час до назначенного времени, что стало неожиданностью в том числе для приближенных к королевской особе.

Ранее биограф Бертран Декерс в книге "Кейт: тот самый день, когда…" упомянул, что королевская семья провела подготовку к смерти принцессы Уэльской от рака. Возможный план принц Уильям лично назвал "Операция "Рединг-мост", поскольку Миддлтон родом из города Рединг.

Данное название сокращается до букв ORB, и такая же аббревиатура обозначает скульптуру земного шара, увенчанного крестом, из лондонского Тауэра. Биограф охарактеризовал выбор принца фактическим признанием в любви. По его словам, поступок не свойственен сдержанности Уильяма.