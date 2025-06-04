Биограф Декерс заявил о подготовке к похоронам Кейт Миддлтон

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Британская королевская семья провела подготовку к смерти принцессы Уэльской Кейт Миддлтон от онкологического заболевания, в рамках которой был разработан план ее похорон. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на книгу "Кейт: тот самый день, когда…" биографа Бертрана Декерса.

Он указал, что возможный план принц Уильям лично назвал "Операция "Рединг-мост", поскольку Миддлтон родом из города Рединг. При этом название сокращается до букв ORB.

Как отметил Декерс, такое же название носит скульптура земного шара, увенчанного крестом, из лондонского Тауэра. В свою очередь, шар похож на державу, которую кладут в левую руку правителя во время коронации.

Биограф охарактеризовал выбор принца фактическим признанием в любви. По его словам, поступок не свойственен сдержанности Уильяма. При этом, добавил специалист, его участие в разработке плана похорон свидетельствует о глубоких чувствах к супруге.

Об обнаруженном раке Миддлтон рассказала в марте прошлого года. Во время лечения ее обязанности временно исполняла Беатриса Йоркская.

В июне принцесса впервые появилась на публике после объявления о борьбе с онкологией. Спустя время она заявила о завершении курса лечения от онкологии.

В ноябре Миддлтон впервые побывала на крупном мероприятии после прохождения курса химиотерапии. Она посетила фестиваль, посвященный британским жертвам среди военных в Афганистане.