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06 мая, 11:18

В мире

Принц Уильям и Кейт Миддлтон появились на параде в честь 80-летия Победы

Фото: legion-media.com/Pool/SplashNews.com

Принц Уильям и его супруга – принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетили парад в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Принц Уильям появился на публике в темно-синей военной форме, а принцесса Уэльская – в фиолетовом плиссированном платье-пальто и шляпе с бантом в тон.

С ними на параде присутствовали 10-летняя принцесса Шарлотта, 11-летний принц Джордж и 7-летний принц Луи. Также мероприятие посетили король Великобритании Карл III и королева Камилла.

В конце марта 2024 года Миддлтон заявила, что врачи нашли у нее рак. Во время лечения ее обязанности временно исполняла Беатриса Йоркская.

В июне принцесса впервые появилась на публике после объявления о борьбе с онкологией. Позже она сообщила о завершении курса лечения от онкологии.

В ноябре Миддлтон впервые побывала на крупном мероприятии после прохождения курса химиотерапии – фестивале, посвященном британским жертвам среди военных в Афганистане.

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