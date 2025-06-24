Daily Mirror: принц Уильям может отказаться от короны на коронации

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Принц Уильям может отказаться от короны при своем вступлении на престол. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mirror.

По данным источника издания, принц не планирует отказываться от трона, а хочет исключить устаревшие части церемонии коронации. В их число входит и массивная корона.

Отмечается, что принц Уильям намерен сделать церемонию более актуальной и объединяющей для Соединенного Королевства и Британского Содружества.

Ранее сообщалось, что будущий монарх хочет лишить своего брата принца Гарри и его жену Меган Маркл королевских титулов после своей коронации. Как утверждают СМИ, старший сын короля считает их предателями всего, за что выступает семья. Мысль о том, что они используют королевский статус в качестве визитной карточки, приводит его в ярость.

Принц Уильям также признавался, что 2024 год стал для него самым тяжелым – на его жизнь повлияли онкологические диагнозы отца Карла III и жены Кейт Миддлтон. С личной и семейной точки зрения "это был жесткий опыт", поделился Уильям.