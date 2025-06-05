Принц Уильям признался в любви супруге необычным способом

Принц Уильям участвовал в разработке плана похорон супруги Кейт Миддлтон на случай ее смерти от онкологии, сообщили СМИ. Осведомленный источник отметил, что для ее супруга такой жест сродни признанию в любви. Подробности – в материале Москвы 24.

"Операция "Рединг-мост"

Фото: legion-media.com/Oli Scarff-AFP/POOL supplied by Splash News

Королевский биограф Бертран Декерс сообщил в своей книге "Кейт: тот самый день, когда…", что Букингемский дворец заранее готовился к возможной кончине принцессы Уэльской Кейт Миддлтон от онкологии. В разработке плана похорон участвовал лично ее муж, принц Уильям. Он даже придумал для него название – "Операция "Рединг-мост" (сокращенно ORB), отсылающее к городу Рединг, где родилась его супруга. При этом сама аббревиатура такой "операции" тоже не случайна.





Бертран Декерс журналист, королевский обозреватель Сокращение этого кодового имени, O.R.B., обозначает одну из самых символичных жемчужин Лондонского Тауэра, земной шар, увенчанный крестом, представляющим Землю, где доминирует бог, который вкладывается в левую руку каждого государя в день его коронации.

Королевский биограф подчеркнул, что все это говорит о глубине чувств Уильяма к супруге и является "почти признанием в любви". Также в книге уточняется, что факт существования плана похорон долгое время держался в строжайшей тайне.

По данным СМИ, подобные протоколы разрабатываются для всех высокопоставленных членов королевской семьи. Например, относительно Карла III есть план под названием "Менайский мост". По сообщениям СМИ, он пересматривается в зависимости от состояния здоровья короля и содержит сотни страниц.

А на случай смерти Елизаветы II был изначально подготовлен план "Мост через Тей", но его использовали раньше: после ДТП, в которое попала принцесса Диана. После этого для королевы подготовили новый протокол "Лондонский мост". Однако и он не был применен, потому что состояние Елизаветы II резко ухудшилось не в Англии, а в Шотландии. Но и на этот счет все было продумано: в силу вступил сценарий под названием "Операция "Единорог".

Сосредоточена на выздоровлении

Фото: legion-media.com/Zak Hussein / SplashNews.com

Принцесса Уэльская перестала появляться на публике с конца 2023 года, и это породило в соцсетях и СМИ массу слухов. Одни фанаты королевской семьи предполагали, что принцесса находится в коме, другие были уверены, что дело в семейной драме: якобы супруги в ссоре и даже на грани развода. Согласно другой теории интернет-конспирологов, Кейт пострадала от домашнего насилия.

Однако в марте 2024 года Миддлтон опубликовала видео в соцсетях, в котором развеяла все домыслы. В ролике она честно рассказала, что во время перенесенной операции на брюшной полости врачи обнаружили злокачественную опухоль, и теперь она проходит курс химиотерапии.

Уже в июне принцесса Уэльская посетила парад Trooping the Colour, где, по мнению многих пользователей Сети, выглядела вполне здоровой. Из-за этого появилась еще одна конспирологическая теория: якобы Кейт вовсе не больна раком, а просто скрывает от общественности сделанную пластическую операцию по подтяжке лица. Жена принца Уильяма тогда отреагировала на слухи, заявив, что просто стала чувствовать себя лучше.

"У меня хороший прогресс в лечении, но те, кто сталкивался с раком, знают, что можно переживать как хорошие, так и плохие времена", – рассказала подписчикам Кейт.

В сентябре она сообщила, что завершила курс химиотерапии и готова вернуться к исполнению "некоторых общественных обязанностей". А в ноябре Кейт вместе с другими членами королевской семьи посетила фестиваль, посвященный британским жертвам среди военных в Афганистане.

В январе 2025-го Миддлтон сообщила в соцсетях, что после почти года борьбы с раком она находится в стадии ремиссии. Принцесса Уэльская поблагодарила сотрудников Королевской больницы Марсдена, в которой проходила лечение, а также всех, кто был рядом и поддерживал.





Кейт Миддлтон принцесса Уэльская Для меня облегчение сейчас находиться в ремиссии, и я по-прежнему сосредоточена на выздоровлении. Любому, кто пережил онкологический диагноз, требуется время, чтобы приспособиться к новой жизни. Однако я с нетерпением жду предстоящего года, который будет насыщенным. Есть много чего ожидать. Спасибо всем за вашу постоянную поддержку.

Позже экс-помощник наследника Британской короны Джейсон Кнауф признался журналистам, что весна 2024 года стала одним из худших периодов в жизни принца Уильяма. Весть об онкологии супруги по времени почти совпала с информацией о том, что его отец, король Карл III, болен раком.

