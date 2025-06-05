Принц Уильям признался в любви супруге необычным способом

Принц Уильям участвовал в разработке плана похорон супруги Кейт Миддлтон на случай ее смерти от онкологии, сообщили СМИ. Осведомленный источник отметил, что для ее супруга такой жест сродни признанию в любви. Подробности – в материале Москвы 24.
"Операция "Рединг-мост"
Королевский биограф Бертран Декерс сообщил в своей книге "Кейт: тот самый день, когда…", что Букингемский дворец заранее готовился к возможной кончине принцессы Уэльской Кейт Миддлтон от онкологии. В разработке плана похорон участвовал лично ее муж, принц Уильям. Он даже придумал для него название – "Операция "Рединг-мост" (сокращенно ORB), отсылающее к городу Рединг, где родилась его супруга. При этом сама аббревиатура такой "операции" тоже не случайна.
Королевский биограф подчеркнул, что все это говорит о глубине чувств Уильяма к супруге и является "почти признанием в любви". Также в книге уточняется, что факт существования плана похорон долгое время держался в строжайшей тайне.
По данным СМИ, подобные протоколы разрабатываются для всех высокопоставленных членов королевской семьи. Например, относительно Карла III есть план под названием "Менайский мост". По сообщениям СМИ, он пересматривается в зависимости от состояния здоровья короля и содержит сотни страниц.
А на случай смерти Елизаветы II был изначально подготовлен план "Мост через Тей", но его использовали раньше: после ДТП, в которое попала принцесса Диана. После этого для королевы подготовили новый протокол "Лондонский мост". Однако и он не был применен, потому что состояние Елизаветы II резко ухудшилось не в Англии, а в Шотландии. Но и на этот счет все было продумано: в силу вступил сценарий под названием "Операция "Единорог".
Сосредоточена на выздоровлении
Принцесса Уэльская перестала появляться на публике с конца 2023 года, и это породило в соцсетях и СМИ массу слухов. Одни фанаты королевской семьи предполагали, что принцесса находится в коме, другие были уверены, что дело в семейной драме: якобы супруги в ссоре и даже на грани развода. Согласно другой теории интернет-конспирологов, Кейт пострадала от домашнего насилия.
Однако в марте 2024 года Миддлтон опубликовала видео в соцсетях, в котором развеяла все домыслы. В ролике она честно рассказала, что во время перенесенной операции на брюшной полости врачи обнаружили злокачественную опухоль, и теперь она проходит курс химиотерапии.
Уже в июне принцесса Уэльская посетила парад Trooping the Colour, где, по мнению многих пользователей Сети, выглядела вполне здоровой. Из-за этого появилась еще одна конспирологическая теория: якобы Кейт вовсе не больна раком, а просто скрывает от общественности сделанную пластическую операцию по подтяжке лица. Жена принца Уильяма тогда отреагировала на слухи, заявив, что просто стала чувствовать себя лучше.
"У меня хороший прогресс в лечении, но те, кто сталкивался с раком, знают, что можно переживать как хорошие, так и плохие времена", – рассказала подписчикам Кейт.
В сентябре она сообщила, что завершила курс химиотерапии и готова вернуться к исполнению "некоторых общественных обязанностей". А в ноябре Кейт вместе с другими членами королевской семьи посетила фестиваль, посвященный британским жертвам среди военных в Афганистане.
В январе 2025-го Миддлтон сообщила в соцсетях, что после почти года борьбы с раком она находится в стадии ремиссии. Принцесса Уэльская поблагодарила сотрудников Королевской больницы Марсдена, в которой проходила лечение, а также всех, кто был рядом и поддерживал.
Позже экс-помощник наследника Британской короны Джейсон Кнауф признался журналистам, что весна 2024 года стала одним из худших периодов в жизни принца Уильяма. Весть об онкологии супруги по времени почти совпала с информацией о том, что его отец, король Карл III, болен раком.