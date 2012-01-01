Кейт Миддлтон стала покровителем клиники, где лечилась от онкологии

Кейт Миддлтон порадовала поклонников новостью: рак наконец отступил и началась ремиссия. Принцесса Уэльская поблагодарила всех, кто находился рядом с ней во время борьбы с заболеванием. Москва 24 вспомнила знаменитостей, которые тоже одержали победу над онкологией.

Кейт Миддлтон

Фото: AP Photo/Victoria Jones/Pool Photo via AP

14 января принцесса Уэльская в своих соцсетях сообщила, что вошла в ремиссию после почти года борьбы с раком. Кейт поблагодарила сотрудников Королевской больницы Марсдена, в которой проходила лечение, а также всех, кто был рядом и поддерживал.



Кейт Миддлтон принцесса Уэльская Для меня облегчение сейчас находиться в ремиссии, и я по-прежнему сосредоточена на выздоровлении. Любому, кто пережил онкологический диагноз, требуется время, чтобы приспособиться к новой жизни. Однако я с нетерпением жду предстоящего года, который будет насыщенным. Есть много чего ожидать. Спасибо всем за вашу постоянную поддержку.

После окончания лечения Миддлтон стала покровителем медучреждения и выразила надежду, что совместными усилиями они смогут спасти много жизней и улучшить состояние тех, кто столкнулся с раком.

О диагнозе принцессы Уэльской стало известно весной 2024 года. В марте Кейт опубликовала видео, в котором сообщила, что во время операции на брюшной полости врачи обнаружили злокачественную опухоль. В сентябре она рассказала, что завершила курс химиотерапии и готова вернуться к исполнению "некоторых общественных обязанностей".

Хью Джекман

Фото: AP Photo/Evan Agostini/Invision/AP

В 2024 году в Австралии вышел на экраны документальный фильм "Победа над раком кожи". В центре сюжета – история борьбы Хью Джекмана с онкологией. В ленте звезда "Росомахи" сообщил, что в 2013 году врачи диагностировали у него базальноклеточную карциному. Актер перенес шесть операций, а последний курс терапии прошел в 2017 году. С тех пор знаменитость находится в стабильной ремиссии.

Джекман регулярно проходит обследования и делает биопсию, а результатами делится с подписчиками. Хью призывает фанатов не повторять его ошибок и внимательно следить за здоровьем. Кроме того, артист всегда напоминает, что нужно защищать кожу от солнца.

"Пожалуйста, пользуйтесь солнцезащитным кремом. Неважно, как сильно вы хотите загореть. Просто поверьте, загар того не стоит", – написал актер в своем блоге после очередной биопсии в 2023 году.

Андрей Гайдулян

Фото: vk.com/Андрей Гайдулян

Летом 2015 года звезде "Универа" поставили тяжелый диагноз – лимфому. Рак стремительно прогрессировал, писали СМИ. Актеру стало сложно дышать, возникли проблемы с речью.

Тогда Андрею было не до прессы, он стал вести затворнический образ жизни, не давал комментарии и отправился лечиться в Германию. За семь месяцев он прошел несколько курсов химиотерапии. В 2016 году болезнь отступила, и актер решился на откровения с журналистами. В интервью изданию Woman’s day звезда сериала "СашаТаня" рассказал, как тяжело ему было.



Андрей Гайдулян актер Я совершенно не был мужественным в этот период. Ежедневные нервные срывы, слезы, чего скрывать. Видел, как в больницах огромные мужики-спецназовцы ломались и плакали, как девочки.

Артист также сообщил, что взять себя в руки и победить рак ему помогла вера – он регулярно посещал церковь и молился.

Юля Волкова

Фото: vk.com/Юля Волкова

По данным СМИ, в 2012 году во время профилактического обследования на шее экс-солистки группы "Тату" обнаружили уплотнение, которое оказалось злокачественной опухолью. В процессе операции на щитовидной железе врач случайно задел голосовые связки певицы. Оплошность хирурга привела к полной потере голоса.



Юля Волкова певица Я не разговаривала после операции год: шептала, хрипела, сипела, ходила по врачам до первой операции в Германии. Потом операции в Японии, Корее. После Кореи я смогла начать нормально разговаривать, издавать звуки.

Тогда звезда смогла восстановиться, но в 2019 году болезнь вернулась, однако артистка справилась и с этим испытанием и на сегодняшний день находится в ремиссии.

Роберт де Ниро

Фото: AP Photo/Matt Marton/Invision/AP

По данным СМИ, врачи обнаружили рак простаты у актера во время планового обследования в 2003 году. Де Ниро было тогда 60 лет. Несмотря на возраст и пугающий диагноз, артист отказался бросать карьеру. Он следовал рекомендациям врачей, проходил лечение, а параллельно снимался в фильмах, посещал светские мероприятия и радовался жизни.

В том же году Роберту провели радикальную простатэктомию (удаление предстательной железы), после которой он быстро восстановился и возобновил съемки.

Лечение оказалось настолько успешным, что в 2011 году де Ниро стал отцом шестой раз, а в 2023-м в возрасте 79 лет у него появился седьмой ребенок.