Малахов и Собчак потратили 800 тысяч рублей на новогодние елки

Андрей Малахов и Ксения Собчак выложили по 800 тысяч рублей за дизайнерские елки. Ольга Бузова и Анастасия Волочкова прибегли к помощи профессиональных декораторов, а Алексей Воробьев и Андрей Григорьев-Апполонов украсили праздничные ели самостоятельно. Обзор новогодних хвойных деревьев знаменитостей – в материале Москвы 24.

Самая дорогая елка

В декабре в Москве прошла ярмарка произведений современного искусства, в которой участвовало 55 российских галерей. Одна из них представила экспонаты, которые привлекли внимание сразу нескольких знаменитостей. Речь прежде всего о работе Игоря Самолета под названием "Новогоднее дерево" – елке из бронзы со звездой и без иголок.

Все три экземпляра экстравагантного дерева очень быстро продали, несмотря на солидную стоимость – 800 тысяч рублей за штуку. Издание "Комсомольская правда" сообщило имена двух покупателей: ими оказались журналисты Андрей Малахов и Ксения Собчак. Правда, наличие такой ели, скорее всего, не отменяет необходимость традиционной хвойной красавицы, ведь в семьях знаменитостей подрастают сыновья-первоклассники.

Дизайнеры в помощь

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Ксения Бородина еще в конце ноября опубликовала в соцсетях первые фото новогоднего декора своего загородного дома. Для создания праздничного настроения телеведущая наняла команду профессионалов, благодаря которым в гостиной появились елки, цветочные композиции в вазах, фигурки медведей и гирлянды. Основное новогоднее дерево украшено красными и золотыми элементами.

Праздничный антураж своей столичной квартиры певица Ольга Бузова тоже доверила профессиональным декораторам. 38-летняя знаменитость осталась довольна их работой и восторженно поделилась результатом с подписчиками.

"Пришла домой и просто обалдела от красоты! Вы только посмотрите – какая красивая елочка! Как красиво в этом году украсили. Красота!" – прокомментировала Бузова.

Своими руками

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А вот солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов такое ответственное занятие не решился доверить другим и взялся за дело сам. Музыкант украсил праздничное дерево старыми игрушками с семейной историей. Кроме того, достойное место на ели заняли подарки поклонниц с концертов – это, как правило, экземпляры, расписанные вручную.

Алексей Воробьев поделился в соцсетях видео, на котором он тоже сам декорирует хвою. Певец выбрал елочные игрушки не только с традиционной праздничной тематикой, но и с профессиональной. Зеленые ветви артист щедро украсил музыкальной атрибутикой в виде наушников и раритетных магнитофонов. А миниатюрные электрогитары, трубы, скрипки, валторна, баяны или аккордеоны стоят того, чтобы рассмотреть каждый экземпляр по отдельности. Нашлось место и для маленьких фотоаппаратов.

"Телка должна быть накрашенной! Простите, Т9… Опечатка… Елка должна быть украшенной!" – иронично подписал видео артист.

Королевская ель

Фото: AP Photo/Alastair Grant

К католическому Рождеству (25 декабря) давно готовятся на Западе: еще в начале декабря британские эксперты по декору рассказали изданию Daily Mail, как украшен Виндзорский замок. Готовить его к праздникам начали еще в середине ноября. В зале Святого Георгия установили шестиметровую норвежскую ель, которую декорировали красными и золотыми шарами, а верхушку – звездой Ордена Подвязки. В Малиновой гостиной красуется четырехметровая пихта, усыпанная шарами в тон интерьера.

Поставщики елок для знатных особ отмечают особую любовь монархов к красным и золотым оттенкам и советуют тем, кто ищет идеи для праздничного декора, вдохновляться королевским стилем: смешивать текстуры, отделки и разные размеры елочных игрушек.

"Добавьте элементы декора в викторианском стиле, включая херувимов, короны или миниатюрные кареты, чтобы отдать дань истории. Подчеркивая любовь королевской семьи к дикой природе, используйте украшения в виде малиновок. Эти культовые птицы олицетворяют тепло и радость праздничного сезона", – сообщили специалисты, услугами которых пользуются августейшие особы.

Традиционными элементами королевского декора также являются бархатные банты и шелковые ленты, которые размещают на верхних и средних ветвях ели, чтобы создать многослойность и объем.