Беременная Меган Фокс рассталась с Machine Gun Kelly

Четырехлетний бурный роман звезды Голливуда Меган Фокс и рэпера Machine Gun Kelly подошел к концу. Инициатором расставания стала актриса. Что произошло в паре, расскажет Москва 24.

"Просто закончила со всем этим"

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

11 декабря стало известно, что 38-летняя Меган Фокс рассталась с 34-летним рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя – Колсон Бэйкер), от которого ждет ребенка. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на инсайдеров. Те рассказали, что актриса обнаружила в телефоне возлюбленного переписки с другими девушками.

"Меган просто закончила со всем этим. Ей надоело его поведение и то, как он с ней обращался. Когда она забеременела, он думал, что она останется с ним, несмотря ни на что, но это не так. Сейчас самое важное в жизни Меган – это ее будущий ребенок, и у нее нет проблем с тем, чтобы воспитывать его в одиночку. Друзья поддерживают ее всем сердцем", – рассказал инсайдер.

При этом приятели актрисы изначально были уверены, что расставание пары – лишь вопрос времени, добавил источник издания. Ведь отношения звезд больше напоминали подростковый роман с бесконечными драмами. Колсон оказался не готов к семейной жизни и ответственности, которую она подразумевает. Впрочем 34-летний рэпер не согласен с решением Фокс и сейчас пытается вернуть невесту.

Ничто не предвещало?

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Отношения Меган и Колсон были непростыми. Они начали встречаться в 2020 году, спустя пару лет обручились, но вскоре расторгли помолвку. По сообщениям StarHit, причиной стала потеря ребенка на ранних сроках, которую пара переживала очень тяжело. При этом Меган утверждала, что никогда не сможет отпустить возлюбленного.

"Несмотря ни на что, я всегда буду привязана к нему. Я не могу сказать, какой будет эта связь, но я всегда буду как-то связана с ним", – приводило издание слова актрисы.

В 2023 году Меган публично призналась, что ранее у нее действительно случился выкидыш. В ноябре прошлого года издание PageSix сообщало, что звезда фильма "Тело Дженнифер" выпустила дебютную книгу стихов под названием "Красивые мальчики ядовиты". В ней актриса откровенно рассказала о многих сильных переживаниях, в том числе и об этом болезненном опыте.

Оказалось, что Меган и ее возлюбленный потеряли ребенка, когда Фокс находилась на третьем месяце беременности. Актриса признавалась, что должна была родиться девочка.

Поклонники пары усмотрели намек на пережитый травматичный опыт и в творчестве Колсона, передает издание. В марте 2022 года он выпустил клип на песню Twim Flame, где был слышен звук аппарата УЗИ. Бэйкер исполнил композицию на церемонии Billboard Music Awards в 2022 году и сказал со сцены, что написал эту песню для своей жены и для будущего ребенка.

А в ноябре этого года, всего за несколько недель до расставания, Меган Фокс сообщила в соцсетях, что станет мамой четвертый раз, опубликовав фотографию положительного теста на беременность. При этом ее трое сыновей от актера Брайана Остина Грина обрадовались будущему прибавлению, передавала "Газета.ru".

На данный момент Фокс находится на шестом месяце беременности, ребенок должен появиться на свет в марте следующего года.