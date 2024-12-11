Daily Mail: друзья Меган Фокс знали, что она расстанется с Machine Gun Kell

Фото: AP Photo/Chris Pizzello, File

Друзья американской актрисы Меган Фокс знали, что она расстанется с рэпером Machine Gun Kelly (Колсоном Бэйкером), потому что Фокс устала от поведения своего спутника. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Знакомые Фокс утверждают, что Бэйкер думал, что из-за беременности актрисы они не расстанутся. Однако, по словам друзей, Фокс может и в одиночку воспитать будущего ребенка.

Ее окружение не одобряло поведение артиста в последние годы, поэтому они с пониманием отнеслись к решению актрисы, заявил источник. В то же время другой инсайдер считает, что Бэйкер изменил Фокс.

"Она обвинила его в том, что он переписывался со многими девушками. Если это не привело к физической измене, то в ее глазах это эмоциональная измена. Теперь Колсон пытается вернуть ее", – подчеркнул один из друзей актрисы.

Зарубежные СМИ сообщали, что пара рассталась вновь в ноябре из-за того, что Фокс что-то нашла в телефоне Бэйкера.

Ранее актриса сообщила, что ждет четвертого ребенка. Она опубликовала в своих соцсетях снимок положительного теста на беременность, сопроводив его подписью: "Ничто и никогда не потеряно. С возвращением".