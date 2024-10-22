Возраст возлюбленной 19-летнего сына Бекхэма возмутил пользователей Сети

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Возраст девушки 19-летнего сына Дэвида и Виктории Бекхэмов Круза возмутил пользователей Сети, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Daily Mail.

Фотографы засняли пару на футбольном матче. Пользователи интернета выяснили, что девушке Бекхэма Джеки Апостол 29 лет. Они остались недовольны ее внешним видом, а также разницей в возрасте.

"Если бы он не был сыном богатого экс-футболиста, она бы с ним не встречалась", – написал один из комментаторов.

По мнению другого пользователя, ни одна разумная женщина не выбрала бы себе в бойфренды 19-летнего.

Между тем стало известно, что актриса Дженнифер Лоуренс, известная по главной роли Китнисс Эвердин в фильмах "Голодные игры", беременна вторым ребенком. Информацию о беременности подтвердил и представитель Лоуренс. Отцом будущего ребенка является муж актрисы, директор художественной галереи Кук Марони. Первенец у супругов появился в феврале 2022 года.