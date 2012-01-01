Принц Гарри резко прокомментировал слухи о расставании с Меган Маркл

В зарубежной прессе все чаще появляются предположения, что брак принца Гарри и Меган Маркл переживает не лучшие времена и, возможно, супруги близки к разводу. Есть ли основания у этих подозрений и что думает сам герцог Сассекский о слухах – в материале Москвы 24.

"Раз 10 или 12 развелись"

Фото: AP Photo/Richard Shotwell/Invision/AP

В последние месяцы герцог и герцогиня Сассекские появляются на публичных мероприятиях порознь, сообщает New York Post. Это заставило журналистов и общественность предположить, что в семье произошел разлад.

Например, 4 декабря Меган Маркл посетила церемонию вручения Paley Honors Awards в Лос-Анджелесе, чтобы поддержать друга и коллегу Тайлера Перри во время награждения. В это же время ее августейший супруг стал гостем саммита DealBook в Нью-Йорке, сообщило издание People.

На мероприятии журналист Эндрю Росс Соркин попросил принца Гарри прокомментировать повышенный интерес прессы к его личной жизни, но герцог Сассекский ушел от прямого ответа.



принц Гарри сын короля Карла III и принцессы Дианы Судя по тому, что о нас с Меган пишут, то мы раз 10 или 12 покупали недвижимость и переезжали, а также раз 10 или 12 развелись. За этими новостями трудно уследить, именно поэтому ты просто игнорируешь их. Больше всего мне жаль троллей. Они так надеются на все это, а потом выясняется, что ничего подобного не произошло. Так что мне их жаль. По-настоящему жаль.

Опальный представитель британской монархии также заявил журналистам, что не планирует возвращаться на родину. 40-летний принц считает, что там его дети, трехлетняя Лилибет и пятилетний Арчи, никогда не смогут вести такую свободную и не скованную условностями жизнь, как в Америке.

Гарри и Меган сложили с себя королевские полномочия и покинули Великобританию в 2020 году, перебравшись в США. Супруги обосновались в поместье Монтесито в Санта-Барбаре. После этого король Карл III лишил их полицейской защиты, финансируемой налогоплательщиками.

Потепление в отношениях

Фото: AP Photo/Matt Dunham, File

В феврале этого года, когда принц Гарри узнал, что отец болен раком, он сразу прилетел в Лондон. Встреча родственников была непродолжительной – около 40 минут, однако королевский эксперт Кэти Николл уверена, что этот разговор ознаменовал начало потепления в отношениях монарших особ.

"Карл испытал огромное облегчение от того факта, что Гарри прилетел. Он отчаянно хочет помириться с Гарри. Я думаю, что это фундаментально важно, чтобы преодолеть раскол", – передавало издание StarHit.

А 15 сентября король Великобритании Карл III впервые за три года публично поздравил младшего сына с днем рождения. В официальном аккаунте королевской семьи появилось фото принца Гарри в сером костюме с подписью: "Поздравляю герцога Сассекского с 40-летием сегодня!"

При этом поклонники династии разделились: одни присоединились к поздравлениям, другие возмущенно напомнили в комментариях, сколько тревог наследник принес родственникам.

Впрочем, королевская семья снова не пригласила принца Гарри и Меган Маркл на Рождество, сообщило в ноябре издание Daily Mail. В публикации говорится, что супруги не отмечали новогодние праздники с августейшими родственниками последние шесть лет.