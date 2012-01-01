Принц Гарри резко прокомментировал слухи о расставании с Меган Маркл

В зарубежной прессе все чаще появляются предположения, что брак принца Гарри и Меган Маркл переживает не лучшие времена и, возможно, супруги близки к разводу. Есть ли основания у этих подозрений и что думает сам герцог Сассекский о слухах – в материале Москвы 24.
"Раз 10 или 12 развелись"
В последние месяцы герцог и герцогиня Сассекские появляются на публичных мероприятиях порознь, сообщает New York Post. Это заставило журналистов и общественность предположить, что в семье произошел разлад.
Например, 4 декабря Меган Маркл посетила церемонию вручения Paley Honors Awards в Лос-Анджелесе, чтобы поддержать друга и коллегу Тайлера Перри во время награждения. В это же время ее августейший супруг стал гостем саммита DealBook в Нью-Йорке, сообщило издание People.
На мероприятии журналист Эндрю Росс Соркин попросил принца Гарри прокомментировать повышенный интерес прессы к его личной жизни, но герцог Сассекский ушел от прямого ответа.
Опальный представитель британской монархии также заявил журналистам, что не планирует возвращаться на родину. 40-летний принц считает, что там его дети, трехлетняя Лилибет и пятилетний Арчи, никогда не смогут вести такую свободную и не скованную условностями жизнь, как в Америке.
Гарри и Меган сложили с себя королевские полномочия и покинули Великобританию в 2020 году, перебравшись в США. Супруги обосновались в поместье Монтесито в Санта-Барбаре. После этого король Карл III лишил их полицейской защиты, финансируемой налогоплательщиками.
Потепление в отношениях
В феврале этого года, когда принц Гарри узнал, что отец болен раком, он сразу прилетел в Лондон. Встреча родственников была непродолжительной – около 40 минут, однако королевский эксперт Кэти Николл уверена, что этот разговор ознаменовал начало потепления в отношениях монарших особ.
"Карл испытал огромное облегчение от того факта, что Гарри прилетел. Он отчаянно хочет помириться с Гарри. Я думаю, что это фундаментально важно, чтобы преодолеть раскол", – передавало издание StarHit.
А 15 сентября король Великобритании Карл III впервые за три года публично поздравил младшего сына с днем рождения. В официальном аккаунте королевской семьи появилось фото принца Гарри в сером костюме с подписью: "Поздравляю герцога Сассекского с 40-летием сегодня!"
При этом поклонники династии разделились: одни присоединились к поздравлениям, другие возмущенно напомнили в комментариях, сколько тревог наследник принес родственникам.
Впрочем, королевская семья снова не пригласила принца Гарри и Меган Маркл на Рождество, сообщило в ноябре издание Daily Mail. В публикации говорится, что супруги не отмечали новогодние праздники с августейшими родственниками последние шесть лет.