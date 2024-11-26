New York Post: Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Рождество в поместье в Норфолке

26 ноября, 15:09В мире
Фото: nypost.com
Принц Уильям и Кейт Миддлтон проведут Рождество в загородном поместье в Норфолке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание New York Post.
По данным издания, что королевская пара соберется за праздничным столом вместе со своими детьми и другими членами семьи, после чего, возможно, они посетят рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины.
В СМИ уточнили, что принц Гарри и Меган Маркл не были приглашены на праздник.
Ранее принцесса Уэльская впервые появилась на крупном мероприятии после прохождения курса химиотерапии. Миддлтон заметили в Королевском Альберт-холле на фестивале, посвященном британским жертвам среди военнослужащих в Афганистане.