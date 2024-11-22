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22 ноября, 18:55

В мире

Королева Великобритании Камилла пропустит мероприятие из-за инфекции

Фото: ТАСС/ЕРА/LUKAS COCH

Супруга британского короля Карла III Камилла пропустит шоу Royal Variety Performance, которое проводится для сбора благотворительных средств, из-за инфекции дыхательных путей. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

"После недавней инфекции в грудной клетке королева продолжает испытывать некоторые затяжные поствирусные симптомы, в связи с чем врачи посоветовали, чтобы после напряженной недели выступлений Ее Величество уделяла первостепенное внимание достаточному отдыху", – говорится в сообщении.

При этом Карл III посетит мероприятие.

Ранее, 5 ноября, сообщалось, что королева Камилла временно отказалась от посещения мероприятий из-за легочной инфекции. Чем именно она заболела, Букингемский дворец уточнять не стал, но чаще всего этим термином обозначают обострение бронхита или воспаление легких.

О возвращении королевы после перенесенной болезни стало известно 12 ноября. По информации СМИ, она посетила прием, организованный по случаю вручения Букеровской премии.

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