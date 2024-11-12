Sky News: супруга Карла III Камилла возвращается к своим обязанностям после болезни

Фото: Charles McQuillan/pool photo via AP

Супруга короля Великобритании Карла III Камилла вернется к исполнению своих общественных обязанностей после перенесенной инфекции дыхательных путей, сообщил телеканал Sky News, сославшись на собственный источник.

Во вторник, 12 ноября, она будет присутствовать на приеме, организованном по случаю вручения Букеровской премии. На следующий день Камилла снова появится во дворце на приеме, который будет посвящен киноиндустрии.

Тем не менее время участия 77-летней королевы в каждом из этих мероприятий будет сокращено. Также, несмотря на возвращение к обязанностям, в среду, 13 ноября, Камилла не будет посещать премьеру второй части фильма "Гладиатор".

По данным СМИ, внести такие изменения в ее график было решено, чтобы дать королеве время для полного восстановления после болезни.

Об отмене участия Камиллы в некоторых мероприятиях из-за инфекции дыхательных путей стало известно 5 ноября. После того как у нее было выявлено заболевание, врачи рекомендовали королеве соблюсти период покоя.

Камилла пропустила церемонию открытия засеянного маками "поля поминовения" рядом с Вестминстерским аббатством в Лондоне в память о павших военных. Вместо нее там присутствовала герцогиня Глостерская Биргитта. Также королевы не было на приеме в Букингемском дворце в честь олимпийцев и паралимпийцев.

