Борис Джонсон рассказал, как Елизавета II "откладывала" свою смерть

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Королева Великобритании Елизавета II в последние месяцы жизни сознательно откладывала свою смерть. Об этом говорится в мемуарах бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Согласно опубликованному в издании фрагменту книги, состояние здоровья Елизаветы II начало стремительно ухудшаться летом 2022 года. По словам Джонсона, королева не могла уйти из жизни, пока не обеспечит передачу власти в стране.

"Как позже объяснил мне (личный секретарь королевы. – Прим. ред.) Эдвард Янг, она все лето знала, что умрет, но была настроена держаться, чтобы выполнить последний долг: проследить за мирной и организованной передачей власти от одного правительства следующему", – написал Джонсон.

Он не исключил, что Елизавета II хотела прибавить еще одну отставку премьер-министра к своему "рекордному счету".

Ранее Джонсон также рассказал, что у королевы был диагностирован рак костей. Врачи Елизаветы II боялись, что ее состояние может ухудшиться в любой момент, добавил он.

Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал. Она стала старейшим монархом в истории страны и самым долго правящим монархом. Престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну Чарльзу.