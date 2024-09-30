Борис Джонсон рассказал, что у Елизаветы II был диагностирован рак костей

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Королева Великобритании Елизавета II страдала от рака костей на протяжении как минимум одного года перед смертью. Об этом сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на мемуары Unleashed ("Развязанный") бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Джонсон отметил, что врачи Елизаветы II боялись, что ее состояние может ухудшиться в любой момент.

"Она казалась бледной и более сгорбленной. На руках и запястьях у нее были темные синяки, вероятно от капельниц или инъекций", – отметил он.

При этом, по словам экс-главы британского правительства, даже 6 сентября 2022 года, за два дня до смерти, королева Британии, принимая его отставку с поста премьера, демонстрировала свой острый ум.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал. Она стала старейшим монархом в истории страны и самым долго правящим монархом. Престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну Чарльзу.