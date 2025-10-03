Принц Уильям заявил, что потрясен борьбой Кейт Миддлтон с раком

Фото: legion-media.com/Backgrid USA

Принц Уильям испытал глубокое потрясение из-за борьбы его жены, принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, с раком. Об этом он рассказал в интервью Independent, посвященном его будущей роли короля.

Наследник британского престола признался, что невероятно гордится своей супругой и отцом, королем Карлом III, также страдающим от онкологии, за их стойкость и мужество. Вместе с тем он обратил внимание на своих детей, которые, по его словам, также великолепно справились с ситуацией.

"Все развивается в правильном направлении, и это очень хорошие новости", – добавил Уильям.

Принцесса перестала появляться на публике после того, как сделала операцию в начале 2024 года. В марте того же года Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили онкологию. В сентябре 2024-го она говорила, что завершила курс химиотерапии и снова стала принимать участие в официальных мероприятиях.

Однако, по некоторым данным, заболевание протекало тяжелее, чем освещалось публично. По информации СМИ, Миддлтон имплантировали порт-систему в грудь, чтобы процесс химиотерапии был не таким сложным.

В августе 2025 года СМИ обратили внимание на резкую потерю веса принцессы после ремиссии. Журналисты утверждают, что у нее нет аппетита и она истощена, а ее мышцы исчезают.