Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 12:08

Шоу-бизнес

Принцессу Кейт Миддлтон раскритиковали за новую прическу

Фото: Legion-Media.com/POOL supplied/Jeff Spicer-Getty

Появление принцессы Кейт Миддлтон на официальном приеме с прямыми распущенными волосами вызвало обсуждение в соцсетях. Часть фанатов обвинила ее в копировании образа Меган Маркл, супруги принца Гарри. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

3 декабря Миддлтон вместе с принцем Уильямом встретила в Великобритании президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его супругу Эльке Бюденбендер. Именно во время этого мероприятия принцесса появилась с измененным образом, что вызвало неоднозначную реакцию зрителей в Сети.

Некоторые пользователи сочли, что ей стоит отказаться от наращивания и вернуться к своей естественной длине. Другие упрекнули ее в том, что стиль прически напоминает образ Меган Маркл. По их мнению, волосы принцессы лучше смотрятся собранными, а нынешняя длина кажется чрезмерной.

Ранее пользователи раскритиковали американскую модель Ким Кардашьян за пышные рождественские украшения в ее доме. Комментаторы обратили внимание на большое количество новогодних елок и особенно на коридор, который некоторые охарактеризовали как "безумие".

Кардашьян сообщила, что атмосфера, запах и ощущения от декора выглядят впечатляюще. Однако часть фанатов сочла, что модель слишком увлеклась украшениями и переборщила с масштабом новогоднего оформления.

Читайте также


за рубежомшоу-бизнес

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика