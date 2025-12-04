Принцессу Кейт Миддлтон раскритиковали за новую прическу

Фото: Legion-Media.com/POOL supplied/Jeff Spicer-Getty

Появление принцессы Кейт Миддлтон на официальном приеме с прямыми распущенными волосами вызвало обсуждение в соцсетях. Часть фанатов обвинила ее в копировании образа Меган Маркл, супруги принца Гарри. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

3 декабря Миддлтон вместе с принцем Уильямом встретила в Великобритании президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его супругу Эльке Бюденбендер. Именно во время этого мероприятия принцесса появилась с измененным образом, что вызвало неоднозначную реакцию зрителей в Сети.

Некоторые пользователи сочли, что ей стоит отказаться от наращивания и вернуться к своей естественной длине. Другие упрекнули ее в том, что стиль прически напоминает образ Меган Маркл. По их мнению, волосы принцессы лучше смотрятся собранными, а нынешняя длина кажется чрезмерной.

