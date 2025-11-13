Актриса Руби Роуз раскритиковала актерскую игру Сидни Суини в фильме "Кристи"

Актриса Руби Роуз, претендовавшая на главную роль в фильме "Кристи", раскритиковала коллегу Сидни Суини за игру в картине. За что еще в последнее время хейтят звезду сериала "Эйфория", читайте в материале Москвы 24.

"Кристи" заслуживала лучшего"

Фото: кадр из фильма "Кристи"; режиссер – Дэвид Мишо; производство – киностудия Anonymous Content

Актриса Сидни Суини, прославившаяся благодаря сериалу "Эйфория", сыграла роль боксерши Кристи Мартин в новой биографической спортивной драме "Кристи". Фильм вышел в США 7 ноября, но провалился в прокате, собрав за первые выходные лишь 1,3 миллиона долларов. И это при том, что его показали в более чем 2 тысячах кинотеатров страны, сообщили в СМИ.

Бюджет картины, по разным данным, составил около 15–20 миллионов долларов. На сайте IMDb фильм получил шесть баллов, на Rotten Tomatoes у ленты рейтинг чуть выше среднего – 66% "свежести" при 155 отзывах от профессиональных кинокритиков.

На фоне этого претендентка на роль Кристи, актриса Руби Роуз резко высказалась в социальных сетях о работе Суини.

"На самом деле, никто из "народа" не хочет видеть, как кто-то, кто его ненавидит, расхаживает вокруг, притворяясь таким же "простым". Ты кретинка. И ты испортила фильм. "Кристи" заслуживала лучшего", – заявила она в посте.

Роуз назвала оригинальный сценарий фильма невероятным и добавила, что была очень настроена сыграть этого персонажа.

"Он буквально перевернул мою жизнь", – призналась девушка.

Сама Суини ранее делилась подробностями подготовки к фильму. По словам актрисы, ради этой роли ей пришлось набрать вес и усиленно тренироваться. В интервью изданию The Sun Суини призналась, что настолько погрузилась в процесс, что однажды получила травму. Звезда сериала "Эйфория" добавила, что все драки в фильме были настоящими и с этим условием она согласилась сразу.



Сидни Суини актриса Когда я пришла впервые на съемки, я сказала: "Я хочу, чтобы вы меня ударили. Ударьте меня сильнее!" Когда вы видите все эти бои, знайте, что мы там на самом деле деремся. Мы нокаутировали друг друга, у нас шла кровь из носа. Я получила сотрясение мозга. Мы на самом деле дрались.

Суини отметила, что очень сблизилась с коллегами по площадке, которые успели стать ей семьей. В социальной сети она поделилась серией фотографий, на которых показала процесс съемок.

"Это навсегда останется в моем сердце. Каждый день я приходила на съемочную площадку и вкладывала в эту историю всю свою душу", – написала Суини.

Однако, несмотря на все старания актрисы, фильм окрестили "провалом". Проект не смог стать триумфальным возвращением Сидни после ряда неудач, связанных с фильмами "Государственный гимн" и "Эдем".

Сама актриса тоже прокомментировала плохие кассовые сборы.

"Мы не всегда делаем искусство ради показателей, мы делаем его ради смысла. И "Кристи" стала самым значимым проектом в моей жизни", – заявила она.

Скандалы и мемы

Фото: legion-media.com/Sipa USA/Anthony Behar

В июле Сидни Суини стала одним из главных объектов обсуждения в СМИ после участия в рекламном ролике American Eagle с фразой "У Сидни Суини отличные джинсы". В англоязычном варианте слогана многие увидели каламбур great jeans/great genes ("отличные джинсы/отличные гены"), что вызвало обвинения в продвижении евгеники (псевдоучение об улучшении человека при помощи искусственного отбора) и идей белого превосходства в адрес блондинки и самого бренда.

В начале ноября история получила продолжение. В сети стал вирусным фрагмент интервью Суини для издания GQ, в котором журналистка Кэтрин Стоффел спросила ее о спорной рекламе.

"Я думаю, что, когда у меня возникнет проблема, о которой я захочу рассказать, люди меня услышат", – сказала она.



Поклонники и хейтеры актрисы разделились на две стороны: кто-то услышал признание в том, что реклама имела контекст, а другие – достойную защиту личных границ.

Отдельным мемом в Сети стало выражение лица актрисы в момент ответа. Пользователи начали шутить над надменным взглядом Сидни и эмоциональной реакцией журналистки.