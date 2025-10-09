Джордж Клуни анонсировал работу над фильмом "Четырнадцать друзей Оушена"

Актер Джордж Клуни рассказал о подготовке к съемкам фильма "Четырнадцать друзей Оушена". Что известно о новой части картины про первоклассных грабителей, читайте в материале Москвы 24.

Долгожданный сиквел

Фото: legion-media.com/Collection Christophel/Village Roadshow Pictures/Jerry Weintraub Productions

Актер Джордж Клуни официально подтвердил во время интервью на Нью-Йоркском кинофестивале, что кинокомпания Warner Brothers одобрила бюджет на съемки фильма "Четырнадцать друзей Оушена".





Джордж Клуни актер Теперь мы решаем организационные вопросы – осталось лишь согласовать расписание и назначить точную дату старта съемок. Вероятно, мы начнем съемки месяцев через девять-десять.

Актер рассказал, что на данный момент они пытаются согласовать графики всех участников проекта. Клуни также добавил, что с удовольствием встретится на площадке с коллегами по фильму, среди которых Брэд Питт, Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл.

"Мы все по-прежнему очень близкие друзья. Было бы здорово снова поработать вместе", – признался он.



Подробностей о будущем фильме пока нет, но в декабре 2023 года Клуни говорил в интервью, что для сиквела написан "действительно отличный сценарий". Кто станет режиссером, тоже на данный момент неизвестно. Среди претендентов СМИ называли Дэвида Литча ("Быстрее пули", "Дэдпул-2") и Эдварда Бергера ("На Западном фронте без перемен", "Конклав").

Кроме того, в 2022 году в СМИ был анонсирован приквел "Одиннадцати друзей Оушена". Режиссером картины сначала называли Джея Роуча ("Знакомство с родителями"), однако позже в прессе сообщили, что его место может занять Ли Айзек Чун ("Минари"). На главные роли же рассматривали Райана Гослинга и Марго Робби: они должны были сыграть родителей грабителя Дэнни Оушена, роль которого в оригинальной версии исполнил Джордж Клуни. Съемки должны были начаться в 2023-м, затем старт перенесли на 2024 год, однако, по данным СМИ, работа так и не началась.

"Друзья" и "подруги" Оушена

Фото: кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"; режиссер – Стивен Содерберг; производство – Warner Bros.

Оригинальный фильм "Одиннадцать друзей Оушена" вышел в 1960 году и представлял собой сборник звездных зарисовок творческой тусовки, известной как "Крысиная стая". Режиссером стал Льюис Майлстоун, а роль Дэнни Оушена сыграл Фрэнк Синатра. В фильме речь шла о дерзком ограблении пяти казино в Лас-Вегасе, задуманном бывшим десантником Оушеном и его десятью сослуживцами.

В 2001 году режиссер Стивен Содерберг снял ремейк фильма 1960 года. Он переработал образ Дэнни Оушена в отпущенного на свободу преступника, а его команда состояла из связанных с криминальным миром людей. При этом сам план по ограблению крупнейших казино Лас‑Вегаса остался прежним. Роль Оушена досталась Джорджу Клуни, в команду вошли Мэтт Дэймон, Брэд Питт, Эллиотт Гулд и другие звезды Голливуда.

Ремейк оказался коммерчески успешным: кассовые сборы составили 450 миллионов долларов при бюджете 85 миллионов. За ним последовали сиквелы: "Двенадцать друзей Оушена" (2004) с 362 миллионами долларов и "Тринадцать друзей Оушена" (2007) с 311 миллионами долларов в прокате.

По данным СМИ, Соденберг планировал снимать продолжение, но в 2008 году умер актер Берни Мак – он исполнял роль крупье и "друга" главного героя, Фрэнка Кэттона. Тогда же якобы появились сообщения, что актерский состав и постановщик не хотят снимать продолжение без него.

Однако в 2018 году вышел спин‑офф – "Восемь подруг Оушена", где ограбление организовала и провела группа женщин во главе с Дебби Оушен, младшей сестрой Дэнни Оушена. Стивен Содерберг стал продюсером картины, а главные роли исполнили Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй и Рианна. Главная звезда первых фильмов – Джордж Клуни – появился в картине лишь на фотографиях. "Восемь подруг" собрали в прокате 297 миллионов долларов.

Слухи о возвращении Содерберга к проекту "Четырнадцать друзей Оушена" со старым составом появились вновь в 2021 году. Однако впоследствии режиссер опроверг информацию, заявив, что уже сказал все, что хотел, в этой франшизе.

