Джордж Клуни анонсировал работу над фильмом "Четырнадцать друзей Оушена"

Актер Джордж Клуни рассказал о подготовке к съемкам фильма "Четырнадцать друзей Оушена". Что известно о новой части картины про первоклассных грабителей, читайте в материале Москвы 24.
Долгожданный сиквел
Актер Джордж Клуни официально подтвердил во время интервью на Нью-Йоркском кинофестивале, что кинокомпания Warner Brothers одобрила бюджет на съемки фильма "Четырнадцать друзей Оушена".
Актер рассказал, что на данный момент они пытаются согласовать графики всех участников проекта. Клуни также добавил, что с удовольствием встретится на площадке с коллегами по фильму, среди которых Брэд Питт, Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл.
"Мы все по-прежнему очень близкие друзья. Было бы здорово снова поработать вместе", – признался он.
Подробностей о будущем фильме пока нет, но в декабре 2023 года Клуни говорил в интервью, что для сиквела написан "действительно отличный сценарий". Кто станет режиссером, тоже на данный момент неизвестно. Среди претендентов СМИ называли Дэвида Литча ("Быстрее пули", "Дэдпул-2") и Эдварда Бергера ("На Западном фронте без перемен", "Конклав").
Кроме того, в 2022 году в СМИ был анонсирован приквел "Одиннадцати друзей Оушена". Режиссером картины сначала называли Джея Роуча ("Знакомство с родителями"), однако позже в прессе сообщили, что его место может занять Ли Айзек Чун ("Минари"). На главные роли же рассматривали Райана Гослинга и Марго Робби: они должны были сыграть родителей грабителя Дэнни Оушена, роль которого в оригинальной версии исполнил Джордж Клуни. Съемки должны были начаться в 2023-м, затем старт перенесли на 2024 год, однако, по данным СМИ, работа так и не началась.
"Друзья" и "подруги" Оушена
Фото: кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"; режиссер – Стивен Содерберг; производство – Warner Bros.
Оригинальный фильм "Одиннадцать друзей Оушена" вышел в 1960 году и представлял собой сборник звездных зарисовок творческой тусовки, известной как "Крысиная стая". Режиссером стал Льюис Майлстоун, а роль Дэнни Оушена сыграл Фрэнк Синатра. В фильме речь шла о дерзком ограблении пяти казино в Лас-Вегасе, задуманном бывшим десантником Оушеном и его десятью сослуживцами.
В 2001 году режиссер Стивен Содерберг снял ремейк фильма 1960 года. Он переработал образ Дэнни Оушена в отпущенного на свободу преступника, а его команда состояла из связанных с криминальным миром людей. При этом сам план по ограблению крупнейших казино Лас‑Вегаса остался прежним. Роль Оушена досталась Джорджу Клуни, в команду вошли Мэтт Дэймон, Брэд Питт, Эллиотт Гулд и другие звезды Голливуда.
Ремейк оказался коммерчески успешным: кассовые сборы составили 450 миллионов долларов при бюджете 85 миллионов. За ним последовали сиквелы: "Двенадцать друзей Оушена" (2004) с 362 миллионами долларов и "Тринадцать друзей Оушена" (2007) с 311 миллионами долларов в прокате.
По данным СМИ, Соденберг планировал снимать продолжение, но в 2008 году умер актер Берни Мак – он исполнял роль крупье и "друга" главного героя, Фрэнка Кэттона. Тогда же якобы появились сообщения, что актерский состав и постановщик не хотят снимать продолжение без него.
Однако в 2018 году вышел спин‑офф – "Восемь подруг Оушена", где ограбление организовала и провела группа женщин во главе с Дебби Оушен, младшей сестрой Дэнни Оушена. Стивен Содерберг стал продюсером картины, а главные роли исполнили Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй и Рианна. Главная звезда первых фильмов – Джордж Клуни – появился в картине лишь на фотографиях. "Восемь подруг" собрали в прокате 297 миллионов долларов.
Слухи о возвращении Содерберга к проекту "Четырнадцать друзей Оушена" со старым составом появились вновь в 2021 году. Однако впоследствии режиссер опроверг информацию, заявив, что уже сказал все, что хотел, в этой франшизе.