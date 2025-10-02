Variety: сериал "Острые козырьки" получит продолжение

Фото: кадр из фильма "Острые козырьки"; режиссеры – Энтони Бирн, Колм Маккарти, Тим Милантс, Дэвид Кэффри, Отто Батхерст, Том Харпер; производство – BBC Television Centre, Caryn Mandabach Productions, Tiger Aspect Productions

Сериал "Острые козырьки" получит спин-офф. Над продолжением работают Netflix и BBC, передает Variety.

Ожидается, что спин-офф будет состоять из 2 сезонов по 6 серий. В качестве исполнительного продюсера выступит исполнитель главной роли оригинального сериала Киллиан Мерфи.

Действие развернется в Бирмингеме 1953 года. По сюжету, пострадавший во Второй мировой войне город отстраивается заново. В нем идет борьба за контроль над проектами по реконструкции.

Сериал "Острые козырьки" выходил с 2013-го по 2022 год. Кроме того, были завершены съемки полнометражного фильма, премьера которого запланирована на 2026 год.

