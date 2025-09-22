Волан-де-Морта может сыграть женщина в сериале о Гарри Поттере

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I"; режиссер – Дэвид Йейтс; производство – Warner Bros. Pictures и Heyday Films

Главного злодея фильмов о волшебнике Гарри Потере Волан-де-Морта может сыграть женщина. Такие изменения могут произойти в сериале от телекомпании HBO, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на GameReactor.

Инсайдер Дэниел Рихтман поделился, что кастинги на роль Волан-де-Морта были проведены как для мужчин, так и для женщин. При этом от HBO комментариев на эту тему не поступало.

Премьера сериала назначена на 2027 год. Актер Доминик Маклафлин был выбран на роль Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон – на роль Гермионы Грейнджер, а Аластер Стаут – на роль Рона Уизли.

HBO ранее также раскрыла имена актеров, которые исполнят роли братьев и сестры Уизли. Фреда и Джорджа сыграют Тристан и Гэбриел Харланды, Перси – Рори Спунер, а Джинни – Грейси Кокрейн.

Роли Люциуса и Драко Малфоев достались Джонни Флинну и Локсу Пратту. Джон Литгоу сыграет в сериале директора Хогвартса Альбуса Дамблдора, а роль Рубеуса Хагрида исполнит Ник Фрост.