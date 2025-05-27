HBO объявила, кто сыграет Гарри, Гермиону и Рона в новом сериале по Гарри Поттеру

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Американская телекомпания HBO, принадлежащая WarnerMedia, озвучила имена трех детей, которые сыграют главные роли в новом сериале про Гарри Поттера. Об этом сказано на сайте Warner Bros. Discovery.

Актер Доминик Маклафлин был выбран на роль Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон – на роль Гермионы Грейнджер, а Аластер Стаут – на роль Рона Уизли.

"Талант этих трех уникальных актеров поражает воображение, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их магию на экране", – сообщили исполнительный продюсер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод.

Они также поблагодарили тех детей, которые пробовались на роли этих трех героев. Всего в кастинге участвовали свыше 30 тысяч актеров.

Кастинг для детей из Великобритании и Ирландии на главные роли в сериале был объявлен еще осенью 2024 года.

Ранее стало известно, что роль профессора Альбуса Дамблдора исполнит Джон Литгоу, а Минерву Макгонагалл сыграет Джанет Мактир.

Кроме того, роль Рубеуса Хагрида получил Ник Фрост, Аргуса Филча – Пол Уайтхаус. Также образ профессора Квиринуса Квиррелла представит на экране Люк Таллон, а Северуса Снейпа – Паапа Эссьеду.

По предварительным данным, съемки первого сезона "Гарри Поттера" начнутся летом в Ливсдене, где снимались сами фильмы. Премьера сериала запланирована на 2027 год, хотя изначально релиз должен был состояться в 2026-м.

