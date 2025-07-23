Сериал "Уэнсдей" продлен на третий сезон

Фото: кадр из сериала "Уэнсдей"; режиссер – Тим Бертон, Пако Кабесас, Джеймс Маршалл; производство – MGM Television

Американский стриминговый сервис Netflix продлил сериал "Уэнсдей" на третий сезон, сообщили в интервью The Hollywood Reporter режиссер проекта Тим Бертон и исполнительница главной роли Дженна Ортега.

В настоящий момент студия ведет переговоры о съемках спин-оффа сериала, указано в материале.

При этом второй сезон "Уэнсдей" пока не вышел. Премьера первой его части запланирована на 6 августа, а вторая должна выйти 3 сентября. По сюжету главная героиня Уэнсдей Аддамс вновь приедет в Академию "Невермор", где столкнется с новыми тайнами, которые нужно будет разгадать.

Еще одной темой сезона станет борьба с маньяком по кличке "Канзас-Сити Скальпер". Параллельно с этим Аддамс будет разбираться с конфликтами в семье, а также со старыми проблемами, которые связаны с ее паранормальными способностями.

К продолжению сериала вернутся знакомые зрителю актеры. Среди них – Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Исаак Ордонес, Луянда Унти и другие. К ним также присоединятся Кристофер Ллойд, Джоанна Ламли, Фрэнсис О’Коннор и Хейли Джоэл.