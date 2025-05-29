Актриса Дженна Ортега рассказала, что была несчастна из-за успеха "Уэнсдэй"

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Американская актриса Дженна Ортега, сыгравшая роль Уэнсдэй Аддамс в комедийном сериале-ужастике "Уэнсдэй", рассказала в интервью Harper’s Bazaar, что на протяжении долгого времени чувствовала себя очень несчастной.

Актриса призналась, что это было связано с популярностью сериала, из-за чего к ней было приковано пристальное внимание. Она уточнила, что из-за этого каждое ее слово и действие обсуждалось людьми, причем не всегда в дружелюбной манере. По словам Ортеги, она чувствовала большое давление.

"Популярность и пристальное внимание для того, кто в жизни довольно замкнут в себе – это страшно", – добавила девушка.

Кроме того, она заявила, что тогда люди не воспринимали ее всерьез из-за образа школьницы, который, по мнению Ортеги, подавлял ее. Чтобы изменить это, актриса стала активно соглашаться на те проекты, в которых она может сыграть разнообразные роли.

Первый сезон сериала "Уэнсдэй" был представлен в декабре 2022 года. Сериал стал самым просматриваемым среди англоязычных за всю историю Netflix.

Компания Netflix уже выпустила анонс ко второму сезону "Уэнсдэй", объявив о начале работы над проектом и раскрыв актерский состав. К своим ролям вернутся Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Исаак Ордонес, Луянда Унати Льюис-Ньяво, Эмма Майерс, Хантер Духан и многие другие.

При этом актерский состав пополнился новыми именами: Кристофер Ллойд, Джоанна Ламли, Фрэнсис О’Коннор, Хейли Джоэл Осмент, Хизер Матараццо и Йонас Суотамо.

Ортега, по предварительным данным, не только сыграет главную роль в проекте, но и станет продюсером второго сезона "Уэнсдэй". Она пообещала добавить в сериал больше ужаса, сократив количество любовных историй.

