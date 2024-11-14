Леди Гага сыграет во втором сезоне сериала "Уэнсдэй"

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Американская певица и актриса Леди Гага сыграет эпизодическую роль во втором сезоне сериала "Уэнсдэй", следует из материала издания Entertainment Weekly.

Изначально сценаристы хотели, чтобы Гага исполнила большую роль, однако теперь будет лишь ее камео. Какие-либо подробности появления актрисы не приводятся. Съемки второго сезона сейчас продолжаются в Европе.

Ранее компания Netflix выпустила анонс ко второму сезону сериала "Уэнсдэй", в котором объявила о начале работы над картиной и раскрыла актерский состав. К своим ролям вернутся Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Исаак Ордонес и другие.

Также актерский состав пополнился новыми именами: Кристофер Ллойд, Джоанна Ламли, Фрэнсис О’Коннор, Хейли Джоэл Осмент, Хизер Матараццо и Йонас Суотамо.

